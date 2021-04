Jak działa kredyt na dom w niemczech bez wkładu własnego?

Zastanawiasz się nad kupnem mieszkania czy też domu i nie wiesz jak działa kredyt na dom w niemczech bez wkładu własnego? Sprawdźmy!

Kredyt hipoteczny w Niemczech

Obecna sytuacja na rynkach zarówno kredytowym jak i nieruchomości pozwana na spełnienie marzenia o własnej nieruchomości z bardzo dobrymi warunkami kredytowymi. Co ciekawe możliwe jest skorzystanie z kredytu na dom w Niemczech bez wkładu własnego. Czyli bez użycia własnej gotówki nawet do 110 % wartości nieruchomości. Warto również wspomnieć, iż oprócz tego można wykorzystać niskie oprocentowanie i podpisać umowę kredytową nawet do 30 lat!



Kredyt na dom w niemczech bez wkładu własnego

Niemniej jednak by dostać kredyt na dom w Niemczech bez wkładu własnego należy spełnić warunki uzyskania kredytu. Kilka z nich to między innymi stałe zameldowanie w Niemczech czy też dobre historia kredytowa w niemieckim biurze informacji kredytowej. Dodatkowo osobę, która ubiega się o kredyt powinna posiadać stałą umowę o pracę lub działalność gospodarczą, która funkcjonuje już kilka lat.