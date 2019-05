Ubezpieczenia a niemieckie prawo

W Państwie niemieckim ubezpieczenie komunikacyjne oraz zdrowotne regulowane jest prawnie a co za tym idzie jest kwestią obowiązkową dla każdego kto na stałe przebywa na terenie Niemiec. Jeśli zatem mieszkasz, w którymś z niemieckich miast warto zainteresować się nie tylko dokumentacją, niezbędną do wykupienia polisy ale i możliwościami ubezpieczeniowymi na rynku. Oczywiście bez znajomości języka niemieckiego sfinalizowanie, korzystnej dla Ciebie oferty, może okazać się trudne. Jak zatem załatwić ubezpieczenie w Niemczech?

Ubezpieczenie w Niemczech - jak sfinalizować sprawę?

Zarówno na rynku polskim jak i niemieckim działa wiele multiagencji, których specjalnością jest nie tylko porównywanie ofert ubezpieczeniowych pod względem cenowym ale i zakresowym, co jest szczególnie ważne w przypadku ubezpieczeń Auto Casco, firmowych czy zdrowotnych. By załatwić ubezpieczenie w Niemczech, nawet bez znajomości języka, warto wybrać firmę ComVers, która od lat działa w branży, pomagając polakom w kwestiach ubezpieczeniowych. Dodatkowy plus - za darmo uzyskamy wiedzę ekspercką oraz pomoc przy kompletowaniu wszelkich, niezbędnych dokumentów. Nie znasz się na prawie niemieckim dotyczącym ubezpieczenia? A może szukasz najtańszego OC lub kompleksowego ubezpieczenia firmowego? ComVers pomoże!