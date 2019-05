Ubezpieczenia regulowane prawnie

W Niemczech od 2009 roku istnieje przepis, który reguluje obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech. To znaczy że osoby, które na stałe przebywają na terenie Niemiec są zobowiązane do wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego czy to w formie ubezpieczenia prywatnego zwanego Private Krankenversicherung czy państwowego, inaczej gesetzliche Krankenversicherung. Mimo odpowiednich przepisów, które mówią jednoznacznie ubezpieczeniach zdrowotnych, często mogą pojawić się problemy z wykupieniem odpowiedniej polisy. Problemy pojawią się szczególnie w przypadku Polaków, którzy zameldowanie są na terenie Niemiec przez okres krótszy niż rok lub przebywają na terenie Niemiec dłużej niż 4 i pół roku a także w przypadku osób nie mieszkających w Niemczech na stałe.

Ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech dla Polaków

Jeśli jesteś jedną z osób wymienionych powyżej to wcale nie znaczy że ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech cię nie dotyczą i nie jesteś w stanie wykupić odpowiedniej polisy. Znaczy to jedynie tyle, że potrzebujesz pomocy doświadczonego doradcy ubezpieczeniowego. Jednym z nich może być specjalista z firmy Comvers z Hamburga, który mailowo, telefonicznie lub osobiście może wytłumaczyć ci jak działa ubezpieczenie a także przedstawić ci kilka korzystnych ofert ubezpieczenia dla Ciebie w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych.