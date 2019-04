Niemiecka polityka ubezpieczeniowa

W Niemczech, podobnie jak w Polsce, niektóre ubezpieczenia są obowiązkowe. Należą do nich, dokładnie tak jak w naszym kraju, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, z tytułu posiadania pojazdu. Dodatkowo osoby zamieszkujące niemiecki kraj na stałe są zobowiązane do wykupienia zdrowotnego ubezpieczenia w Niemczech.



Ubezpieczenia w Niemczech - jak je załatwić?

Jeśli jesteś Polakiem, który na stałe przebywa za granicą warto zainteresować się tematem ubezpieczeń, bowiem kary za ich niezapłacenie są wysokie. Pytanie, które zada sobie część z was to jak załatwić ubezpieczenia w Niemczech skoro nie znam procedury ani nie znam języka? W tym przypadku polecamy zwrócić się do frimy ComVers. To agencja ubezpieczeniowa, która od 1995 roku pomaga Polakom, w zawarciu ubezpieczeń. Pomagamy nie tylko zrozumieć i załatwić kwestie papierologiczne ale także porównujemy oferty dostępne na rynku pod kątem ceny oraz zakresu, wybierając dla naszych klientów te najkorzystniejsze. Nasi specjliści mówią po polsku i po niemiecu, w związku z czym bez kłopotów doradzą Ci, którą polisę ubezpieczeniową warto sfinalizować oraz wytłumaczą dlaczego.