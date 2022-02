Ile kosztuje ubezpieczenie w Niemczech na gewerbe i od czego zależy cena?

Chcesz dowiedzieć się ile kosztuje ubezpieczenie w Niemczech na gewerbe oraz od czego będzie zależeć cena polisy do opłacenia? Informacje te znajdziesz w naszym artykule.



Ubezpieczenie Gewerbe - co to?

Na rynku niemieckim istnieje wiele form ubezpieczenia. Zaczynając od najpopularniejszego ubezpieczenia od odpowiedzalności cywilnej (OC) dla właściceli pojazdów, poprzez obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne czy też ubezpieczenia dla firm i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Najważniejsze formy ubezpieczenia dla osób na Gewerbe, czyli na działalności gospodarczej to ubezpieczenie OC przedsiębiorstwa a także betriebshaftpflichtversicherung, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej a także Geschäftsinhaltsversicherung znane jako ubezpieczenie mienia firmy. Ile kosztuje ubezpieczenie w Niemczech na gewerbe?



Ile kosztuje ubezpieczenie w Niemczech na gewerbe?

Warto wiedzieć, że to ile kosztuje ubezpieczenie w Niemczech na gewerbe, będzie zależeć od warunków umowy z danym Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Będą ważne takie dane jak na przykład wysokość kwot, na jakie chcemy ubezpieczyć firmę czy też mienie do niej należące jak sprzęt elektroniczny. Składka zmieni się także, gdy dodamy do polisy ubezpieczenie transportowe lub ubezpieczenie ochrony prawnej.