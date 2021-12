Prywatne ubezpieczenie emerytalne w Niemczech - na czym polega

Jak działa prywatne ubezpieczenie emerytalne w Niemczech i na czym polega taka forma? Sprawdźmy w naszym artykule!



Niemiecki filary ubezpieczenia emerytalnego

Czy wiesz, że niemieckie ubezpieczenia składają się z trzech filarów, w odniesieniu do ubezpieczeń emerytalnych? Do pierwszego, podstawowego filaru zaliczamy ubezpieczenie emerytalne w Niemczech. Są to ubezpieczenia dla osób zatrudnionych, są one obowiązkowe i powszechne. Działają podobnie jak polski ZUS i są zależne od wysokości wynagrodzenia danje osoby. Drugi filar

to uzupełnienie pierwszego filaru, daje dwie możliwości zabezpieczenia emerytalnego, które są dotowane przez państwo. BAV oraz Riester-Rent. Trzeci filar zaś to prywatne ubezpieczenie emerytalne w Niemczech

Prywatne ubezpieczenie emerytalne w Niemczech

Warto wiedzieć, że prywatne ubezpieczenie emerytalne w Niemczech nie są obowiązkowe, jak sama nazwa wskazuje. Na czym polega ta forma ubezpieczenia? To gromadzenie środków pieniężnych w ramch produktów ubezpieczeniowe i bankowe czy też papierów wartościowych lub funduszy inwestycyjnych, a także kapitału rzeczowego. Szukasz bardziej szczegółowych informacji dotyczących ubezpieczenia emerytalnego? Czytaj zatem wpis na blogu firmy ComVers.