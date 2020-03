Niemcy - ich prawo

Jeżeli zastanawiasz się nad przeprowadzką do Niemiec, bądź też chciałbyś podjąć się wakacyjnej pracy w tym państwie czy też pracy na etacie z pewnością jednym z tematów, którym powinieneś czy też powinnaś się zainteresować jest prawo niemieckie, które odnosi się do ubezpieczenia. Bowiem ubezpieczenie Niemcy w wielu przypadkach jest obowiązkowe. Pytanie kiedy ciebie jako Polaka takowe ubezpieczenie obowiązuje.

Ubezpieczenie Niemcy - to warto wiedzieć



Otóż prawo regulowane ustawami oraz normami zakłada, że w momencie, w którym ponad pół roku na stałe zamieszkujsz Niemcy powinieneś ubezpieczyć się zdrowotnie. Dodatkowo jeżeli na terenie Niemiec użytkujesz swój, prywatny samochód, który jest zarejestrowany w Polsce powinieneś przerejestrować go na tablice rejestracyjne niemieckie. Co oczywiście wiąże się z wykupieniem podstawowego ubezpieczenia od ochrony cywilnej, czyli popularnego w Polsce OC. Jak poradzić sobie z formalnościami, gdy nie znasz ani dorgi prawnej, ani języka? Ubezpieczenie Niemcy wiąże się bowiem dla naszych rodaków ze skompletowaniem odpowiednich dokumentów, a nawet ich przetłumaczeniem z języka ojczystego na niemiecki. A to nie koniec! W takich wypadkach, zalecamy kontakt z multiagencją, najlepiej taką, której pracownicy mówią w języku polskim.