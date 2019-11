Elementy ubezpieczenia samochodowego

Jeżeli jesteś na etapie, w którym planujesz ubezpieczenie samochodu w Niemczech zdecydowanie warto byś zapoznał się z listą dokumentów, które będą wymagane do najpierw przerejestrowania samochodu a następnie podpisania polisy ubezpieczeniowej u wybranego przez ciebie towarzystwa ubezpieczeniowego. Dobrze jest również wiedzieć jakie czynniki wpływają na cenę owego ubezpieczenia. Bo przecież każdy z nas lubi wiedzieć za co płaci!

Ubezpieczenie samochodu w Niemczech może się wydawać skomplikowaną sprawą po pierwsze ze względu na barierę językową a po drugie ze względu na formalności. Pierwsza sprawa to dokumenty jakie należy przedłożyć, aby ubezpieczyć samochód. Potrzebna nam będzie kopia prawa jazdy a także przetłumaczone na język niemiecki zaświadczenie z polskiej ubezpieczeni o przebiegu ubezpieczenia. Ten ostatni dokument jest niezbędny jeżeli chcemy, aby zniżki zbierane przez nas przez lata w Polsce zostały uwzględnione na terenie Niemiec. Jest to oczywiście jeden z czynników jaki wpłynie na cenę konkretnej oferty ubezpieczeniowej. Inne to marka oraz model pojazdu oraz jego wiek a także informacje o właścicielu takie jak wiek kierowcy czy miejsce zamieszkania.