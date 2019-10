Ubezpieczenie samochodu w Polsce vs w Niemczech

wydawać by się mogło że skoro mowa o dwóch różnych krajach czyli o Polsce i o Niemczech ubezpieczenia samochodu czy też inne ubezpieczenia majątkowe będą się znacząco różnić. Niemniej jednak w przypadku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zarówno w Polsce jakie w Niemczech jest to ubezpieczenie obowiązkowe. którego składka zależy od kilku, takich samych czynników. Ubezpieczenie OC Niemcy, tak jak i oc polskie obliczane jest na podstawie takich danych jak wiek kierowcy, wiek pojazdu, rodzaj pojazdu oraz informacje o przebiegu ubezpieczenia. Czyli o kolizjach i wypadkach jakie miały, bądź nie miały miejsca w nawiązaniu do danego pojazdu. Mówiąc prościej liczą się zniżki za okres bezwypadkowy właściciela pojazdu, widniejącego w dowodzie rejestracyjnym.

Ubezpieczenie oc Niemcy - jak je sfinalizować?

Chcąc sfinalizować ubezpieczenie OC Niemcy należy najpierw przerejestrować samochód z numerów rejestracyjnych polskich na numery rejestracyjne niemieckie. Jeżeli chcemy, aby zniżki za okres bezwypadkowy polskie zostały zaakceptowane w Niemczech musimy przedłożyć następujące dokumenty: Po pierwsze zaświadczenie z polisy ubezpieczeniowej od polskiego ubezpieczyciela.Należy również nasze zaświadczenie przetłumaczyć na język niemiecki, może zrobić to tłumacz przysięgły w Polsce. Po drugie, niezbędna będzie także kopia prawa jazdy.