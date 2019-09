Obowiązek ubezpieczeń w Niemczech

W Niemczech od 2009 roku ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązujące dla każdej osoby, która przebywa na terenie Niemiec więcej niż jeden rok. Taki sam zapis dotyczy również ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej czyli popularnego OC czyli ubezpieczenia komunikacyjnego. Niemieckie ustawodawstwo reguluje oba przepisy w następujących aktach prawnych §193 Abs. 3 VVG oraz §6Abs. 1 SGB V. Niemieckie ubezpieczenie zdrowotne dzielimy na państwowe oraz prywatne a ich wybór jest całkowicie zależny od polisobiorcy.

Niemieckie ubezpieczenie zdrowotne

Warto również wiedzieć, iż w przypadku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych muszą one spełniać wymogi, które zawarte są w akcie prawnym § 193 Abs. 3 VVG. Jest to szczególnie ważne informacje dla osób, które zdecydują się na polisy od prywatnego towarzystwa ubezpieczeniowego, ze względu na to, iż nie wszystkie taryfy dostępne na rynku spełniają wymogi zawarte w akcie prawnym, co następnie może być związane z niedopełnieniem obowiązku ubezpieczenia,które podlega karze. Jeśli zatem nie posiadasz dostatecznej wiedzy na temat ubezpieczeń polecamy by niemieckie ubezpieczenie zdrowotne czy komunikacyjne lub na życie zawrzeć za pośrednictwem agencji ubezpieczeniowej, która nie tylko znajdzie dla nas odpowiednią polisę ale także wytłumaczy wszelkie nieścisłości związane z dokumentacją.