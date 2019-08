Niemcy - ich prawo i biurokracja

Niemieckie prawo zobowiązuje każdą osobę mającą stałe miejsce zamieszkania w Niemczech do zawarcia umowy ubezpieczenia zdrowotnego. Co więcej, ubezpieczenia komunikacyjne od Odpowiedzialności Cywilnej, czyli popularnej OC obowiązuje osoby, które przebywają na terenie Niemiec na okres dłuższy niż jeden rok. Pojawia się więc pytanie jak dopełnić obowiązków i zawrzeć ubezpieczenie Niemcy jeśli nie znamy języka niemieckiego?

Ubezpieczenie Niemcy

Pierwszym rozwiązaniem jest udanie się do jednej z placówek towarzystwa ubezpieczeniowego, które wybierzemy po to, aby zawrzeć nowe ubezpieczenie. Niestety nie mamy pewności, iż w placówce znajdziemy choć jedną osobę, która posługuje się językiem polskim. Jeżeli więc nie znamy i nie rozumiemy niemieckiego ta opcja zdecydowanie odpada. Alternatywą jest wykorzystanie firmy, która może pośredniczyć w sprawach ubezpieczeniowych na rzecz swojego klienta. Taką firmą jest Comvers. To przedsiębiorstwo, które od 1995 roku pomaga Polakom w zawarciu wszelkich ubezpieczeń Niemcy. Pośrednicy posługują się zarówno językiem polskim jak i niemieckim, posiadają również niezbędną wiedzę z zakresu prawa niemieckiego związanego z ubezpieczeniami.