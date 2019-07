Niemieckie ubezpieczenie to najlepsze ubezpieczenie?

Jako Polacy doskonale wiemy jak dobrą opinią cieszy się system zdrowotny w Niemczech na arenie międzynarodowej. W wielu przypadkach poddawany jest tylko przykład tego i jak powinno dbać się o pacjenta oraz jaką pomoc zapewnić mu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia. Niemniej jednak patrząc z drugiej strony ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech oraz jego stawki mogą wydawać się wysokie, szczególnie jeżeli podawane są w euro. Warto wspomnieć, iż istnieją cztery rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych. Które wybrać?

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech i jego cztery rodzaje

Pierwsze ubezpeiczenie zdrowotne w Niemczech jest to państwowe ubezpieczenie w kasie chorych, drugim prywatne ubezpieczenie zdrowotne pełne, trzecie - prywatne ubezpieczenie zdrowotne, turystyczne, tymczasowe, niepełne oraz ostatnie ubezpieczenie zagraniczne czyli na przykład polisa Polska (niemieckie europäische Krankenversicherung). Jeżeli chcecie wiedzieć, które z wyżej wymienionych ubezpieczeń wybrać, zachęcamy by zgłosić się do agenta ubezpieczeniowego, który na podstawie sytuacji, w której aktualnie się znajdujemy wybierze dla nas najlepszą opcję. Którą agencję wybrać? ComVers to zdecydowanie profesjonalna firma, która nam pomoże.